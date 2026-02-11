Eramet annonce une réduction du volume des permis d'exploitation de nickel en Indonésie pour 2026

(Actualisé avec détails, contexte, cours en Bourse et commentaires d'analystes à partir du § 4)

Eramet ERMT.PA a annoncé mercredi que sa coentreprise minière de nickel en Indonésie avait reçu une autorisation de production initiale de 12 millions de tonnes métriques humides pour cette année, en baisse par rapport aux 32 millions de tonnes initialement autorisées en 2025.

La coentreprise PT Weda Bay Nickel d'Eramet demandera dès que possible une révision à la hausse de ce volume, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Le groupe ajoute que son quota pour 2025 avait été porté à 42 millions de tonnes métriques humides en juillet dernier.

Djakarta a jusqu'à présent approuvé des quotas d'extraction de nickel, connus sous le nom de "plan de travail et de budget" (RKAB), d'environ 260 à 270 millions de tonnes métriques pour 2026, ont rapporté mardi soir les médias indonésiens, citant Tri Winarno, responsable du ministère de l'Énergie et des Ressources minérales.

Un porte-parole du ministère a par ailleurs déclaré à Reuters que "tous les RKAB sont encore en cours de discussion, y compris les ajustements de la production de plusieurs matières premières minérales et charbonnières".

A la Bourse de Paris, vers 12h00 GMT, l'action Eramet reculait de 4,6% à 60,6 euros.

"L'Indonésie (...) avait annoncé plus tôt cette année qu'elle réduirait sa production afin de soutenir les prix du nickel, en baisse ces dernières années", rappelle dans une note Maxime Kogge, analyste chez Oddo BHF.

"Eramet estimait toutefois que Weda Bay serait épargnée grâce à son intégration avec les fonderies voisines de l'île d'Halmahera", ajoute-t-il.

Si la décision est confirmée, selon les premiers calculs d'Oddo BHF, elle entraînerait une réduction de 10% des prévisions d'Ebitda du courtier, précise la note.

(Rédigé par Gus Trompiz, avec Jerome Terroy et Dewi Kurniawati; version française Etienne Breban et Augustin Turpin)