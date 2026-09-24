EquipmentShare recule après que Blue Orca a pris une position courte sur cette entreprise spécialisée dans les technologies de construction

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action de la société de technologie du bâtiment EquipmentShare ( EQPT.O ) recule de 5,8% à 17,05 dollars

** Blue Orca Capital indique qu'elle vend à découvert le titre EQPT

** “Nous estimons que des promesses non divulguées visant à garantir son programme d’investissement en matériel créent des passifs cachés de plusieurs milliards de dollars qui pourraient facilement nuire à son bilan et à ses obligations” – Blue Orca

** EQPT n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** À la clôture d’hier, l’action EQPT avait perdu environ 26% depuis son introduction en bourse en janvier