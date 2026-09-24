 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EquipmentShare recule après que Blue Orca a pris une position courte sur cette entreprise spécialisée dans les technologies de construction
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 19:20
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** L'action de la société de technologie du bâtiment EquipmentShare ( EQPT.O ) recule de 5,8% à 17,05 dollars

** Blue Orca Capital indique qu'elle vend à découvert le titre EQPT

** “Nous estimons que des promesses non divulguées visant à garantir son programme d’investissement en matériel créent des passifs cachés de plusieurs milliards de dollars qui pourraient facilement nuire à son bilan et à ses obligations” – Blue Orca

** EQPT n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters

** À la clôture d’hier, l’action EQPT avait perdu environ 26% depuis son introduction en bourse en janvier

Valeurs associées

EQUIPMENT RG-A
16,3200 USD NASDAQ -9,73%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,85 +3,43%
CAC 40
8 081,43 -0,52%
Or
4 272,69 -0,14%
TOTALENERGIES
81,05 +1,80%
HAFFNER ENERGY
0,79 +10,18%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank