Equinox Gold cède ses actifs brésiliens au groupe CMOC pour 1 milliard de dollars
information fournie par Zonebourse 23/01/2026 à 14:18
Equinox Gold a déjà perçu 900 millions de dollars en numéraire, auxquels s'ajoutera un versement complémentaire lié à la production de 115 millions de dollars d'ici janvier 2027.
Ces liquidités permettent le remboursement intégral d'un prêt à terme de 500 millions de dollars et l'extinction d'une dette auprès de Sprott pour 300 millions de dollars.
Par conséquent, la dette nette de l'entreprise chute à environ 150 millions de dollars. "La monétisation des opérations au Brésil a rationalisé notre portefeuille et transformé notre bilan", commente Darren Hall, le directeur général.
Fort de prévisions de production pour 2026 comprises entre 700 000 et 800 000 onces, le groupe dispose désormais d'une flexibilité financière accrue pour financer son portefeuille de projets de croissance organique sans recours externe.
Le titre Equinox Gold progressait de plus de 7% hier à Toronto, signant une hausse de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|21,790 CAD
|TSX
|-1,04%
