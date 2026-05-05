Equinor va renforcer ses exportations de gaz vers l'Europe grâce au gisement Eirin
information fournie par Zonebourse 05/05/2026 à 10:06
"Bien que la découverte d'Eirin remonte à 1978, le projet avait été abandonné par manque de rentabilité. A la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gaz norvégien a gagné en importance, menant à une réévaluation du gisement en 2023", explique la compagnie norvégienne d'énergie pétrolière et éolienne.
Eirin a été développé sous la forme d'une installation sous-marine raccordée à la plateforme Gina Krog. Le gaz est exporté via Sleipner A, la zone de Sleipner étant un hub stratégique pour les exportations de gaz norvégien vers l'Europe.
Les investissements totaux sont estimés à 4,5 milliards de couronnes norvégiennes. Ce projet permettra de prolonger la durée de vie économique de Gina Krog de 2029 à 2036.
Selon Equinor, le développement d'Eirin présente de très bons résultats en matière de sécurité et a largement misé sur la réutilisation de technologies matures. La plateforme Gina Krog ayant été électrifiée en 2023, le champ Eirin bénéficie lui aussi de faibles émissions de CO2, de l'ordre de 3 kg de CO2 par baril produit (équivalent pétrole).
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