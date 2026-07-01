Equinor va assurer la capacité des plateformes sur le plateau continental norvégien

Equinor a signé une lettre d'intention avec Transocean pour l'utilisation de trois plateformes Cat D sur le plateau continental norvégien.

L'accord est évalué à environ 1 milliard de dollars américains et contribuera à réduire les coûts des puits, accélérer la livraison de nouveaux puits et maintenir une production élevée jusqu'en 2035.

Les services de forage intégrés sont optionnels et non inclus dans le tarif. Le périmètre de travail pour les plateformes n'a pas encore été attribué.

À l'échelle mondiale, l'ambition est de livrer plus de 125 puits par an, environ 75 projets sous-marins et environ 200 opérations de bouchage de puits d'ici 2035.

" Ce sont des plateformes flexibles qui peuvent, entre autres, être utilisées pour forer des projets sous-marins et augmenter les puits de récupération. Cela est essentiel pour maintenir une production élevée depuis le plateau continental norvégien et une livraison d'énergie stable vers l'Europe ", a déclaré Jannicke Nilsson, directrice des achats chez Equinor.

" Notre ambition pour le plateau continental norvégien est de produire 1,3 million de barils équivalents pétrole par jour en 2035. Environ 70 % de cette production viendra de nouveaux puits. Ces plateformes renforceront notre capacité à livrer plus de puits plus rapidement et de manière plus rentable, tout en maintenant un haut niveau de sécurité ", a déclaré Rune Nedregaard, vice-président senior chez Wells.