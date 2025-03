Equinor: signe un contrat de 330 M$ avec Island Drilling information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 16:34









(CercleFinance.com) - Equinor annonce la signature d'un contrat avec Island Drilling Company de trois ans pour le bouchage de puits sur les champs exploités par Equinor sur le plateau continental norvégien (NCS).



Les travaux seront réalisés avec l'aide de la plate-forme semi-submersible Island Innovator. Il s'agit d'une plate-forme mobile spécialement conçue pour le bouchage de puits.



Island Innovator bouchera de façon permanente de 15 à 20 puits par année. La plate-forme bouchera des puits sous-marins à Heidrun, Snorre et Norne, entre autres.



Le contrat, d'une valeur estimée à près de 330 millions de dollars, comporte également cinq options d'un an.



Equinor a attribué également des accords-cadres aux sociétés de services pétroliers Archer Oiltools et Baker Hughes Norge pour la fourniture d'une gamme complète de services de bouchage d'une durée de trois ans, avec deux options de deux ans.



'Le plan initial est un programme de travail de trois ans, mais nous n'excluons pas d'utiliser l'engin pour des opérations également à plus long terme ', a déclaré Erik G. Kirkemo, vice-président senior d'Equinor pour le forage et les puits.





