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Equinor se renforce dans l'électricité américaine
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 16:28
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Le géant énergétique norvégien ( 0,60%, à 388,10 couronnes norvégiennes) poursuit le déploiement de sa stratégie d'intégration sur les marchés de l'électricité nord-américains avec la conclusion d'un accord pour acquérir 87,71% des actions de Classe A de la centrale à cycle combiné au gaz de Lackawanna Energy Center, auprès de fonds gérés par Global Infrastructure Partners.

Equinor va débourser 940 millions de dollars pour acquérir les actions de cette centrale qui dispose d'une capacité de 1 483 MW. Le site figure parmi les plus vastes et efficaces du marché PJM, le plus grand marché de gros de l'électricité aux Etats-Unis desservant près de 70 millions de consommateurs.

Pour Helge Haugane, vice-président exécutif du pôle Électricité d'Equinor, cette acquisition permet de capter la hausse accélérée de la demande en électricité sur le marché PJM, portée par l'essor des centres de données (data centers), l'électrification des usages et la dynamique industrielle régionale. La finalisation de la transaction reste soumise aux autorisations réglementaires usuelles.

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