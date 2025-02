Equinor: sanctionné d'une amende de 4 ME par le CRE information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 16:45









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que la Commission de régulation de l'énergie (CRE) lui a infligé une amende de 4 millions d'euros pour deux infractions au REMIT (soit le règlement européen visant à garantir l'intégrité et la transparence des marchés de l'énergie) lors de la réservation de capacités annuelles de transport de gaz en 2019 et 2020.



La CRE reproche à Equinor d'avoir colludé avec Danske Commodities en réservant plus que le volume maximal autorisé. Danske Commodities, également sanctionnée à hauteur de 8 millions d'euros, fera appel.



Irene Rummelhoff, vice-présidente exécutive d'Equinor, conteste ces accusations et affirme qu'Equinor respectait les règles. L'affaire sera portée devant le Conseil d'État.







