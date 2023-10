Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Equinor: résultats de 3ème trimestre supérieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 11:33









(CercleFinance.com) - Equinor a fait état vendredi de résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes, mentionnant notamment la vigueur de ses activités de trading dans les produits pétroliers.



Son résultat d'exploitation ajusté est ressorti à huit milliards de dollars, contre 24,5 milliards dégagés un an plus tôt et un consensus qui visait 7,5 milliards.



Cette tendance est conforme au reste du marché, puisque TotalEnergies et Repsol ont eux aussi fait état hier de résultats trimestriels en baisse, largement affectés par le repli des cours du pétrole.



Le groupe a annoncé avoir réduit mercredi son objectif de production de pétrole pour 2023 après que des pannes ont pénalisé sa production gazière en Norvège.



Il ne prévoit plus qu'une augmentation de sa production de 1,5% cette année par rapport à 2022, contre un précédent objectif qui prévoyait une croissance de 3%.



Concernant la rémunération de ses actionnaires, Equinor dit toujours viser une distribution totale de l'ordre de 17 milliards de dollars sur l'exercice, dont un nouveau programme de rachat d'actions de 1,7 milliard de dollars devant s'échelonner de la fin du mois à la fin janvier.



Vers 11h15, le titre progressait de presque 3% quand au même instant l'indice regroupant les groupes énergétiques européens, le STOXX Europe 600 Oil & Gas, avançait de 1,4%.





