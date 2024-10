Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: renforce son portefeuille dans le gaz naturel information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Equinor a signé un accord avec EQT Corporation pour acquérir un intérêt non exploité supplémentaire dans la formation Northern Marcellus aux États-Unis, en payant 1,25 milliard de dollars.



L'acquisition comprend 100 % de l'intérêt de travail restant d'EQT dans les unités de gaz de Northern Marcellus, principalement exploitées par Expand Energy.



Cette opération devrait augmenter le flux de trésorerie du portefeuille international d'Equinor en ajoutant des volumes de gaz naturel à faibles émissions de carbone.



Une fois finalisée, l'acquisition, qui couvre la même superficie que celle du swap précédemment annoncé avec EQT, augmentera l'intérêt de travail d'Equinor dans l'actif Northern Marcellus de 25,7 % à 40,7 %, ajoutant environ 80 000 barils d'équivalent pétrole par jour à sa production américaine à court terme.





Valeurs associées EQUINOR 272,50 NOK LSE Intl -0,24%