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Equinor recommande l'élection de Jarle Roth au poste de président
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 11:18

Le comité de nomination d'Equinor recommande l'élection de Jarle Roth comme nouveau président du conseil d'administration.

Le comité de nomination recommande également la réélection d'Anne Drinkwater au poste de vice-présidente, en plus de Finn Bjørn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen et Dawn Summers comme membres du conseil d'administration d'Equinor.

Jon Erik Reinhardsen, qui est président du conseil d'administration depuis 2017, souhaite démissionner du conseil d'administration.

Jarle Roth est membre du conseil d'administration depuis le 1er décembre 2025.

Jarle Roth a occupé des postes de DG dans plusieurs entreprises norvégiennes, notamment chez Eksportkreditt Norge, Arendals Fossekompani, Umoe Group, Schat-Harding et Unitor.

Il possède une vaste expérience auprès de grandes sociétés cotées. Son expérience en conseil d'administration inclut la gouvernance, la gestion des risques, la stratégie, les fusions et les acquisitions et la durabilité.

À l'international, Roth a dirigé et intégré des entreprises avec des activités en Europe, en Amérique et en Asie.

Roth a précédemment présidé le comité de nomination et l'assemblée d'entreprise d'Equinor.

L'élection au conseil d'administration d'Equinor aura lieu lors de la réunion de l'assemblée d'entreprise le lundi 8 juin 2026. Il est proposé que l'élection entre en vigueur à partir du 1er juillet 2026 et jusqu'à l'élection ordinaire des membres au conseil d'administration en juin 2027.

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