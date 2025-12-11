 Aller au contenu principal
Equinor réalise un investissement dans le champ Johan Castberg en mer de Barents
information fournie par Zonebourse 11/12/2025 à 10:16

Equinor, Vår Energi et Petoro investiront un peu plus de quatre milliards de couronne norvégienne dans la première découverte liée au champ Johan Castberg en mer de Barents.

Le pétrole récupérable dans ce nouveau développement sous-marin est estimé à 46 millions de barils, et le démarrage est prévu dès le quatrième trimestre 2028.

Johan Castberg est le nouveau centre de production pétrolière du NCS. Mis en service en mars, le champ produit désormais 220 000 barils par jour.

De nouveaux projets et de nouveaux puits récupérables prolongeront la production sur le plateau de Johan Castberg, qui compte actuellement des volumes récupérables estimés entre 450 et 650 millions de barils.

" Johan Castberg a été développé comme un futur centre de la région. Isflak de 2021 est la première de plusieurs découvertes qui sont désormais en cours de maturation sous forme de volumes supplémentaires. Cela aura des répercussions sur les fournisseurs norvégiens ", déclare Trond Bokn, vice-président senior du développement de projets chez Equinor.

