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Equinor prolonge ses contrats de forage et de services de puits pour un montant de 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur les accords conclus)

La société norvégienne Equinor

EQNR.OL a annoncé lundi qu'elle prolongeait des contrats clés avec des fournisseurs de services de forage et d'exploitation de puits, d'une valeur totale d'environ 17 milliards de couronnes norvégiennes (1,83 milliard de dollars) afin de maintenir la production sur le plateau continental norvégien.

* La société a déclaré dans un communiqué qu'elle exerçait des options d'un an dans le cadre de trois contrats portant sur des services intégrés de forage et d'entretien de puits, ainsi que des options de deux ans dans le cadre de 18 accords-cadres d'entreprise pour des services spécialisés liés à ces prestations.

* Baker Hughes Norge BKR.O , Halliburton HAL.N et SLB Norge se sont vu attribuer les contrats de services intégrés de forage et d'entretien de puits.

* Ces mêmes sociétés, ainsi que 15 autres fournisseurs, se sont également vu attribuer des accords-cadres d'entreprise pour des services spécialisés, a indiqué Equinor.

* La société a déclaré que ces accords, parmi les plus importants qu'elle ait conclus, étaient essentiels pour l'activité sur le plateau continental norvégien.

* “Les nouveaux puits nous permettent de maintenir une production élevée et de fournir une énergie stable à l'Europe. Cela est particulièrement important en cette période de turbulences sur les marchés de l'énergie”, a-t-elle déclaré.

* Les contrats de services intégrés de forage et d'exploitation de puits sont évalués à 8,3 milliards de couronnes, tandis que les contrats-cadres pour les services spécialisés sont estimés à environ 4,3 milliards de couronnes par an sur deux ans.

(1 $ = 9,2683 couronnes norvégiennes)

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
69,1200 USD NASDAQ -0,79%
EQUINOR
371,200 NOK LSE Intl 0,00%
Gaz naturel
2,78 USD NYMEX +0,47%
HALLIBURTON
41,660 USD NYSE -1,50%
Pétrole Brent
108,82 USD Ice Europ -4,62%
Pétrole WTI
102,66 USD Ice Europ -2,62%
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