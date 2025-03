Equinor: prend 100 % de la société de Lyngsåsa Kraft information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Equinor a réalisé l'acquisition du parc éolien de Lyngsåsa de 95 MW auprès de SUSI Partners.



Dans le cadre de cette transaction, Equinor prend 100 % des parts de la société de Lyngsåsa Kraft. BayWa continuera de jouer son rôle de gestionnaire technique et commercial du parc éolien pour le compte d'Equinor.



L'acquisition s'inscrit dans la stratégie d'Equinor qui souhaite se développer sur certains marchés d'Europe et des Amériques.



Le parc éolien génère environ 300 GWh par an, ce qui correspond à environ 10 % de la production d'énergie renouvelable d'Equinor pour 2024. L'électricité produite sera vendue sur le marché du sud de la Suède.



La transaction a reçu les approbations réglementaires nécessaires et a été finalisée le 19 mars 2025.





