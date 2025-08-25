Equinor: premiers volumes de CO2 stockés à Northern Lights
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 11:13
La première installation de transport et de stockage de CO2 par des tiers au monde est désormais opérationnelle, contribuant ainsi à réduire les émissions de gaz à effet de serre en Europe indique le groupe.
Le CO2 est transporté par bateau depuis l'usine de ciment de Heidelberg Materials à Brevik. Le CO2 est ensuite déchargé et transporté par un pipeline de 100 kilomètres et injecté dans le réservoir d'Aurora sous les fonds marins de la mer du Nord.
Equinor, en tant que prestataire de services techniques (TSP), a été responsable de la construction de l'installation d'Øygarden et des installations offshore pour le compte de la coentreprise Northern Lights, et aura également la responsabilité opérationnelle de l'usine de CO2.
Le début de l'injection de CO2 achève la phase 1 du développement, qui a une capacité totale de 1,5 million de tonnes de CO.2 par an (MTPA).
Les propriétaires de Northern Lights ont pris la décision finale d'investissement pour la phase 2 du développement, qui augmentera la capacité de transport et de stockage à un minimum de 5 millions de tonnes de CO2 par an.
' Avec CO2 Stockés en toute sécurité sous le fond marin, nous franchissons une étape importante. Cela démontre la viabilité du captage, du transport et du stockage du carbone en tant qu'industrie évolutive. Avec le soutien du gouvernement norvégien et en étroite collaboration avec nos partenaires, nous avons réussi à transformer ce projet du concept à la réalité ', a déclaré Anders Opedal, DG d'Equinor.
Equinor a l'ambition d'avoir une capacité de transport et de stockage de CO2 de 30 à 50 millions de tonnes par an d'ici 2035.
Valeurs associées
|254,550 NOK
|LSE Intl
|+1,50%
A lire aussi
-
Allemagne: Le climat des affaires atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an en août, selon l'Ifo
Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré de façon inattendue en août pour atteindre son plus haut niveau en 15 mois, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, les analystes avertissant cependant que les perspectives économiques restent faibles. ... Lire la suite
-
Valneva a annoncé lundi que l'autorité de santé américaine, la Food and drug administration (FDA), avait suspendu la licence de son vaccin contre le chikungunya IXCHIQ aux Etats-Unis, provoquant une chute de son cours de Bourse. La mesure, qui intervient après ... Lire la suite
-
Le Conseil de sécurité doit voter lundi une éventuelle prorogation du mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU dans le sud du Liban (Finul), une prolongation d'un an voulue par la France et Beyrouth mais à laquelle les Etats-Unis et Israël sont hostiles. ... Lire la suite
-
Les grands courtiers, dont Barclays, BNP Paribas et Deutsche Bank, tablent désormais sur une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) de 25 points de base en septembre, après le changement de ton opéré par le président de la Fed, Jerome Powell, lors ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer