Equinor : performance opérationnelle record
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 10:39
Le flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles s'est élevé à 5,213 MdsUSD, en recul de 42%.
En revanche, le bénéfice net du groupe pétrolier scandinave a grimpé de 18% à 3,10 MdsUSD. Par action, il ressort à 1,24 USD, soit une hausse de 29%. Selon Jefferies, "le résultat net de ce premier trimestre dépasse les attentes de 10% avec une solide performance dans tous les segments".
Commentant cette publication trimestrielle, Oddo BHF relève qu'Equinor a dépassé les prévisions des analystes sur certains indicateurs financiers clés.
L'EBIT au premier trimestre 2026 s'est établi à 9,78 MdsUSD, soit une hausse de 57,7% par rapport au trimestre précédent (6,19 MdsUSD au quatrième trimestre 2025) et 8,5% au-dessus du consensus. "Ce résultat a été positivement impacté par une hausse de la production, des prix des liquides plus élevés et une augmentation des prix du gaz aux Etats-Unis, des éléments partiellement compensés par la baisse des prix du gaz en Europe", soulève Equinor.
Le résultat net d'exploitation ajusté après impôts s'est élevé à 1,86 MdUSD (contre 1,55 MdUSD au quatrième trimestre), soit 9,8% au-dessus du consensus, avec un taux d'imposition effectif plus bas de 70,7%, conformément aux attentes.
Sur les trois premiers mois de 2026, la production du groupe (pétrole et gaz) a augmenté de 5,1% par rapport au trimestre précédent, dépassant le consensus de 5%.
Production florissante
En dépit des tensions géopolitiques accrues qui continuent de perturber les flux énergétiques et les prix des matières premières, Equinor a enregistré une production record (pétrole, gaz naturel, électricité) au premier trimestre 2026, avec une production totale en propre de 2 313 mboe par jour (milliers de barils d'équivalent pétrole), soit une hausse de 9% par rapport aux 2 123 mboe par jour du même trimestre l'année dernière.
Le portefeuille aux Etats-Unis a affiché une production record ce trimestre. La croissance a été portée par l'augmentation de la production de gaz des actifs terrestres ( onshore ) dans les Appalaches et par une hausse de la production offshore provenant de nouveaux puits.
De surcroît, la production totale d'électricité s'est élevée à 1,39 TWh. La production d'énergie renouvelable a bondi de 29%, tirée par le projet Dogger Bank (plus grand champ éolien offshore au monde situé en mer du Nord, au large de la côte Est de l'Angleterre) et de nouveaux actifs terrestres. Cette progression a été compensée par une baisse de la production d'électricité à partir de gaz, ce qui a entraîné une production électrique totale stable par rapport au premier trimestre 2025.
Suite à cette performance au premier trimestre, Oddo BHF reste à neutre sur Equinor avec un objectif de cours inchangé à 400 couronnes norvégiennes.
"Après avoir sous-performé en 2025, l'action a surperformé ses pairs de 29% depuis le début de l'année, bénéficiant de son positionnement en tant que fournisseur d'énergie fiable. Elle se négocie à un P/CF (ratio cours/flux de trésorerie) de 3,5x pour 2026, soit une décote de 20% par rapport à ses concurrents, bien que ce multiple se normalise autour de 5,0x en 2027 à mesure que la dynamique des bénéfices se modère. Compte tenu de la forte performance récente, nous prévoyons que le cours de l'action marquera une pause aux niveaux actuels", a expliqué l'analyste, pour justifier sa décision.
Par ailleurs, le conseil d'administration a décidé du versement d'un dividende en espèces de 0,39 USD par action pour le premier trimestre 2026. Cette décision est conforme à la communication du 4 février dernier, lors de l'annonce des résultats du quatrième trimestre 2025.
Côté prévisions, Equinor anticipe une augmentation de sa production de pétrole et de gaz de 3% en glissement annuel sur l'année 2026. De plus, les dépenses d'investissement organiques (CAPEX) sont estimées à environ 13 MdsUSD.
La compagnie d'énergie pétrolière et éolienne norvégienne vise aussi le maintien de son coût de production unitaire dans le premier quart (quartile supérieur) de son groupe de pairs (les entreprises les plus compétitives du secteur). C'est-à-dire le maintenir parmi les 25% les plus bas de son secteur.
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