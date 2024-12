Equinor: le champ Johan Castberg bientôt en production information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 10:50









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que le champ Johan Castberg, développé avec Vår Energi et Petoro, devrait entrer en production en janvier/février 2025.



Le FPSO (soit une unité flottante de production, de stockage et de déchargement) Johan Castberg, ancré en mer de Barents, est raccordé aux installations sous-marines, marquant la phase finale du projet.



Selon Geir Tungesvik, vice-président exécutif d'Equinor, ce champ renforcera la position énergétique de la Norvège et pourrait accueillir de futurs raccordements.



Avec 12 puits prêts à produire, Johan Castberg atteindra une production de 220 000 barils par jour, pour des volumes estimés entre 450 et 650 millions de barils de pétrole.



Initialement prévue pour la fin 2024, la mise en service a été légèrement retardée en raison de mauvaises conditions météorologiques.





