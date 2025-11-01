Gaza: nouveau déboire sur les dépouilles d'otages, frappes israéliennes

Des employés de l'hôpital Nasser à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza transportent l'une des dépouilles remises à Gaza par les autorités israéliennes, via la Croix-Rouge, le 31 octobre 2025 ( AFP / - )

Le processus de restitution des dépouilles d'otages enlevés en Israël le 7 octobre 2023 a connu un nouveau déboire samedi avec la remise de trois corps par le Hamas qui ne sont pas ceux d'otages.

Selon une source sécuritaire à Gaza, des tirs de l'armée israélienne et des frappes aériennes ont été entendus samedi autour de Khan Younès (sud).

Au moment de la remise vendredi soir de trois corps non identifiés en provenance de Gaza via la Croix-Rouge, une source militaire israélienne avait indiqué qu'elle ne pensait pas qu'il s'agissait de ceux d'otages.

Un laboratoire de recherche médico-légale a confirmé que les dépouilles n'étaient pas celles d'otages, a indiqué samedi à l'AFP un porte-parole de l'armée israélienne.

Samedi, les Brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont expliqué dans un communiqué avoir "proposé de remettre (à Israël) trois échantillons provenant d'un certain nombre de restes non identifiés. Cependant, l'ennemi a refusé d'accepter les échantillons et a exigé les corps pour examen. Nous les avons remis afin de prévenir toute revendication de l'ennemi".

-Enième péripétie-

Cette énième péripétie depuis le cessez-le-feu en vigueur depuis le 10 octobre entre le Hamas et Israël, accompagnée de frappes israéliennes, intervient alors que les Israéliens ont déjà exprimé leur colère face aux retards successifs dans la remise des corps des otages.

Aucune réaction politique israélienne n'a été publiée samedi, en plein shabbat, le repos hebdomadaire juif.

A plusieurs reprises ces derniers jours, le gouvernement israélien a accusé le Hamas de violer l'accord de trêve. Et les familles des otages ont exigé des mesures plus sévères pour contraindre le groupe palestinien à se conformer à l'accord.

Deux fois depuis le 10 octobre, Israël a mené des bombardements massifs sur Gaza en représailles à des tirs qui ont tué trois de ses soldats. Le 19 octobre, les bombardements israéliens avaient fait au moins 45 morts et mardi 104, selon des sources palestiniennes.

Le mouvement islamiste palestinien a jusqu'à présent restitué les dépouilles de 17 des 28 otages décédés qu'il a accepté de remettre dans le cadre d'un accord de trêve négocié par les Etats-Unis avec Israël.

Parmi les 17 dépouilles rendues figurent celles de 15 Israéliens, d'un Thaïlandais et d'un Népalais.

Conformément aux termes de l'accord de cessez-le-feu négociés sous la houlette des Etats-Unis, pour chaque Israélien rendu, Israël a remis 15 corps de Palestiniens décédés pendant la guerre, soit un total de 225.

-Situation critique-

A Gaza, toujours régulièrement touchée par des frappes israéliennes, la situation humanitaire et sécuritaire reste alarmante.

"La nuit dernière, j'ai entendu plusieurs fois des coups de feu provenant des forces d'occupation. Nous n'avons ni nourriture ni eau pour boire ou nous laver. La situation est critique. La trêve a commencé, mais la guerre n'est pas terminée", a raconté à l'AFP Hisham al-Bardai, un père de famille de 37 ans.

Pour Sumaya Daloul, 27 ans, qui vit avec ses parents, "la mort est préférable à la vie. "Nous n'avons ni argent, ni travail, ni nourriture, ni eau, ni électricité, ni internet", raconte-t-elle.

La Jordanie et l'Allemagne ont jugé samedi qu'une force internationale censée soutenir une future police palestinienne à Gaza dans le cadre du plan du président américain Donald Trump devrait bénéficier d'un mandat de l'ONU.

La force dite "de stabilisation internationale" (ISF) doit former et soutenir les policiers palestiniens sélectionnés dans la bande de Gaza, avec le soutien de l'Égypte et de la Jordanie. Elle doit aussi sécuriser les zones frontalières et empêcher la contrebande d'armes vers le Hamas.

La Turquie accueillera lundi à Istanbul une réunion des ministres des Affaires étrangères de pays musulmans en soutien au plan de paix.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1.221 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de chiffres officiels.

L'offensive israélienne menée en représailles a fait 68.531 morts à Gaza, en majorité des civils, selon les chiffres du ministère de la Santé du Hamas.