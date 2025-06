Equinor: investit près de 1,8 MdE dans le projet Fram Sør information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Equinor annonce que, conjointement avec ses partenaires Vår Energi et INPEX Idemitsu, elle investira plus de 21 milliards de NOK (soit près de 1,8 MdE) dans le développement sous-marin du champ Fram Sør, situé sur le plateau continental norvégien.



Le projet regroupe plusieurs découvertes dont Echino South et Blasto, et sera relié à la plateforme Troll C, déjà alimentée depuis la terre, ce qui permettra une production à faibles émissions (0,5 kg CO₂/baril contre 8 kg en moyenne sur le plateau).



Les volumes récupérables sont estimés à 116 millions de barils équivalent pétrole, avec une entrée en production prévue fin 2029.



La valeur totale des contrats est estimée à 18 milliards de NOK (environ 1,5 MdE), sous réserve d'approbation réglementaire.





Valeurs associées EQUINOR 254,450 NOK LSE Intl -0,16%