Equinor: investit dans 2 projets de capture du carbone en UK

(CercleFinance.com) - Equinor annonce la clôture financière et la décision finale d'investissement pour deux projets pionniers de capture et de stockage du carbone (CCS) au Royaume-Uni.



Ces deux projets, le Northern Endurance Partnership (NEP) et le Net Zero Teesside Power (NZT Power), visent à décarboner le Teeside, région industrielle la plus polluante du Royaume-Uni.



Equinor détient une participation de 45 % dans NEP et 25 % dans NZT Power, tandis que bp et TotalEnergies se partagent les parts restantes.



Le NEP permettra de transporter et stocker jusqu'à 4 millions de tonnes de CO₂ par an dès 2028, avec une capacité pouvant atteindre 23 millions de tonnes d'ici 2035. De son côté, le NZT Power, une centrale à gaz dotée de capture de carbone, fournira jusqu'à 742 MW d'énergie décarbonée.



Ces projets, d'une valeur combinée de 4 milliards de livres, généreront des milliers d'emplois dans le nord-est de l'Angleterre, assure Equinor.







