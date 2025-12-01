 Aller au contenu principal
Equinor et Shell créent Adura, nouveau géant indépendant de la mer du Nord
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 09:45

Equinor annonce la finalisation, avec Shell, du regroupement de leurs activités pétrolières et gazières offshore au Royaume-Uni au sein d'Adura, désormais premier producteur indépendant de la mer du Nord britannique.

La nouvelle entité, détenue à 50/50, vise un portefeuille plus compétitif et une meilleure valorisation de ses actifs à long terme. Son directeur général, Neil McCulloch, salue 'le privilège de participer au premier chapitre' d'une entreprise fondée sur la sécurité et l'expertise combinée des deux groupes.

Rich Howe, vice-président exécutif de l'activité Pétrole et gaz conventionnel de Shell, évoque 'un moment historique' pour le secteur britannique, tandis que Philippe Mathieu, vice-président exécutif Exploration et Production International d'Equinor, estime qu'Adura dispose de 'l'échelle et de la flexibilité opérationnelle' nécessaires pour s'imposer durablement.

Adura reprend les participations d'Equinor et de Shell dans 12 actifs producteurs et projets en développement, dont Mariner, Rosebank, Buzzard, Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair et Schiehallion, ainsi qu'un portefeuille de licences d'exploration.

Basée à Aberdeen, l'entreprise intègre des équipes issues des deux groupes afin de préserver leur expertise sectorielle.

Valeurs associées

EQUINOR
233,550 NOK LSE Intl +0,49%
