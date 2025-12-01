Equinor et Shell créent Adura, nouveau géant indépendant de la mer du Nord
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 09:45
La nouvelle entité, détenue à 50/50, vise un portefeuille plus compétitif et une meilleure valorisation de ses actifs à long terme. Son directeur général, Neil McCulloch, salue 'le privilège de participer au premier chapitre' d'une entreprise fondée sur la sécurité et l'expertise combinée des deux groupes.
Rich Howe, vice-président exécutif de l'activité Pétrole et gaz conventionnel de Shell, évoque 'un moment historique' pour le secteur britannique, tandis que Philippe Mathieu, vice-président exécutif Exploration et Production International d'Equinor, estime qu'Adura dispose de 'l'échelle et de la flexibilité opérationnelle' nécessaires pour s'imposer durablement.
Adura reprend les participations d'Equinor et de Shell dans 12 actifs producteurs et projets en développement, dont Mariner, Rosebank, Buzzard, Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair et Schiehallion, ainsi qu'un portefeuille de licences d'exploration.
Basée à Aberdeen, l'entreprise intègre des équipes issues des deux groupes afin de préserver leur expertise sectorielle.
Valeurs associées
|233,550 NOK
|LSE Intl
|+0,49%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris évolue en baisse lundi, prudente avant une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis qui seront déterminants pour la prochaine décision sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). Vers 9H30 (heure de Paris), le CAC 40 perdait 0,39% ... Lire la suite
-
La Banque du Japon (BoJ) examinera les "avantages et les inconvénients" d'une hausse des taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion, a déclaré lundi le gouverneur Kazuo Ueda, donnant le signal le plus fort à ce jour d'un possible relèvement des coûts d'emprunt ... Lire la suite
-
Rencontre interreligieuse, discours aux jeunes et au clergé: Léon XIV devrait porter un message d'espoir et d'unité aux Libanais lundi, au deuxième jour de sa visite dans ce pays multiconfessionnel. Dès le matin, des milliers de fidèles enthousiastes se pressent ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer