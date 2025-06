Equinor: dévoile Adura, sa joint-venture avec Shell information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Equinor a dévoilé ce jour Adura, la nouvelle entité issue de sa coentreprise avec Shell.



Selon Equinor, cette société devient ainsi 'le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz opérant au Royaume-Uni', avec un siège basé à Aberdeen.



Créée à partir du regroupement des actifs offshore britanniques des deux groupes, Adura se veut un acteur clé de la sécurité énergétique domestique, tout en s'inscrivant dans une logique de long terme pour l'exploitation des ressources de la mer du Nord. Son nom est un clin d'?'il à la solidité d'Aberdeen ('?A?') et à la durabilité ('?dura?') du projet.



La création officielle d'Adura reste soumise aux autorisations réglementaires, avec un lancement attendu d'ici la fin de l'année. Camilla Salthe (Equinor) et Simon Roddy (Shell) ont salué 'une étape stratégique vers une production nationale renforcée et pérenne'.

Valeurs associées EQUINOR 254,450 NOK LSE Intl -0,16%