Equinor deux découvertes de pétrole et de gaz en mer du Nord
10/03/2026

Equinor a découvert du pétrole dans la zone de Troll et du gaz avec condensat dans la zone de Sleipner, deux découvertes jugées commercialement exploitables et situées à proximité d'infrastructures déjà bien développées pour l'exportation vers l'Europe.

La découverte Byrding C, à cinq kilomètres au nord-ouest du champ de Fram dans la zone de Troll, contiendrait entre 4 et 8 millions de barils récupérables. La découverte Frida Kahlo, forée depuis la plateforme Sleipner B au nord-ouest du champ Sleipner Vest, est estimée entre 5 et 9 millions de barils équivalents pétrole de gaz et de condensat. Le puits pourrait entrer en production dès avril.

Des zones porteuses

Depuis 2018, Equinor a participé au forage de 26 puits d'exploration dans la zone étendue de Troll, qui inclut Fram. Dix-neuf découvertes y ont été réalisées, soit un taux de succès de plus de 70%. Dans la zone de Sleipner, les quatre derniers puits d'exploration ont tous révélé du gaz et du condensat, avec des ressources estimées entre 55 et 140 millions de barils équivalents pétrole. Réalisées en trois mois, ces découvertes concernent Lofn, Langemann, Sissel et Frida Kahlo. Lofn et Langemann constituent ensemble la plus importante découverte opérée par Equinor sur le plateau continental norvégien en 2025.

