Equinor démarre la production du gisement pétrolier brésilien de Bacalhau

La société norvégienne Equinor

EQNR.OL a déclaré jeudi qu'elle avait commencé à produire sur son champ pétrolier de Bacalhau au Brésil, un an plus tard que prévu initialement lorsque la décision d'investissement a été prise en 2021.

Avec des réserves récupérables dépassant un milliard de barils équivalent pétrole (boe), Bacalhau est le plus grand champ offshore international développé par Equinor à ce jour, a déclaré la société.

"Avec ce développement, nous renforçons la longévité de notre production de pétrole et de gaz et assurons la création de valeur pour les décennies à venir", a déclaré Anders Opedal, directeur général d'Equinor, dans un communiqué.

La production sera progressivement augmentée, et des mises à jour de la production sont attendues en 2026, a indiqué la société.

Découvert en 2012 à environ 185 km (115 miles) au large des côtes de l'État de Sao Paulo, le champ est équipé d'un navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) qui peut pomper jusqu'à 220 000 barils de pétrole par jour.

En 2023, Equinor a déclaré que le démarrage prévu de la production de Bacalhau avait été reporté de 2024 à 2025 en raison des retards causés par la pandémie de COVID-19 qui avait ralenti les travaux.

L'opérateur Equinor détient une participation de 40 % dans le champ, tandis qu'ExxonMobil Brasil en détient 40 % et Petrogal Brasil, une coentreprise entre le portugais Galp

GALP.LS et le chinois Sinopec, les 20 % restants.

L'entreprise publique brésilienne Pre-Sal Petroleo est partenaire dans le champ en tant que gestionnaire de l'accord de partage de la production.