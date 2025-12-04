Equinor démarre la production du champ sous-marin Verdande en mer de Norvège
information fournie par Zonebourse 04/12/2025 à 09:33
Trond Bokn, vice-président senior du développement de projets, souligne que le partenariat a livré Verdande "dans les délais, moins de trois ans après la décision d'investissement", illustrant l'efficacité d'un développement rapide utilisant des infrastructures existantes.
Grete B. Haaland, vice-présidente senior Exploration et Production North, rappelle que six champs sous-marins sont désormais raccordés à Norne et que Verdande contribue à prolonger la création de valeur, avec plus de 900 équivalents temps plein liés aux opérations.
Le champ, composé des découvertes Cape Vulture et Alve Nord East, est développé via trois puits reliés à Norne par pipeline. L'huile est exportée par navires navettes et le gaz via Åsgard Transport vers Kårstø.
Le titre gagne près de 0,5% à Oslo ce matin.
Valeurs associées
|235,900 NOK
|LSE Intl
|+0,66%
A lire aussi
-
Israël attendait jeudi le retour de la dépouille de son dernier otage dans la bande de Gaza, un jeune policier israélien tué dans les combats du 7 octobre 2023, après la restitution du corps d'un ouvrier thaïlandais. La dépouille de Sudthisak Rinthalak, un ouvrier ... Lire la suite
-
Plus de 1.200 vols annulés et une belle pagaille dans les aéroports: les activités de la première compagnie aérienne indienne Indigo sont sérieusement perturbées depuis lundi par des "problèmes opérationnels inattendus" qui ont précipité une enquête des autorités. ... Lire la suite
-
AlphaValue maintient son conseil à "achat" sur le titre Casino, avec un objectif de cours à six mois abaissé de 0,64 à 0,33 euro. Selon l'analyste, cette révision de valorisation reflète l'intégration du nouveau plan de restructuration comprenant une augmentation ... Lire la suite
-
"Laissez les infrastructures énergétiques en dehors de la guerre !" : la Turquie en appelle à la Russie et l'Ukraine
Ankara déplore les conséquences des attaques entre Moscou et Kiev sur la sécurité énergétique du pays, et leur "impact" sur la population turque. Outre le front terrestre dans l'est du territoire ukrainien, la Mer Noire est devenue un des théâtres d'opération de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer