Equinor: découverte de 19 à 44M de barils en mer de Norvège information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 10:35









(CercleFinance.com) - Equinor - aux côtés de ses partenaires, Okea et Pandion Energy - annonce la découverte de gaz et de condensats en mer de Norvège, dans le puits d'exploration Mistral Sør.



Les premières estimations indiquent que cette découverte contient entre 3 et 7 millions de mètres cubes standards (Sm³) d'équivalent pétrole récupérable, soit l'équivalent de 19 à 44 millions de barils.



Equinor précise que cette découverte a l'avantage d'être située dans une zone où une infrastructure gazière est déjà en place.



Par conséquent, les partenaires considèrent qu'il s'agit d'une découverte commercialement viable et envisagent un raccordement aux infrastructures existantes ou un développement en lien avec d'autres découvertes dans la région.





