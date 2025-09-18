 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Equinor: décès d'un employé lors d'un accident à Mongstad
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 09:50

Equinor annonce le décès d'un employé de Crane Norway à la suite d'un accident survenu le 17 septembre lors d'une opération de levage à la raffinerie de Mongstad. Malgré l'intervention des secours, la victime n'a pu être sauvée.

Un millier et demi d'employés ont été réunis pour une réunion d'information, et d'autres rencontres sont prévues. Les autorités compétentes ont été alertées et la police a ouvert une enquête, parallèlement à une investigation interne d'Equinor.

Le directeur général Anders Opedal a exprimé ses condoléances et assuré que l'entreprise soutiendra les proches et collègues du défunt. Toutes les activités non critiques de l'usine sont suspendues et la zone concernée a été sécurisée.

