Equinor confie de nouveaux contrats de transport par hélicoptère à CHC et Lufttransport
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:45
CHC exploitera trois hélicoptères Sikorsky S-92, tandis que Lufttransport utilisera deux AW139 qui seront remplacés par des AW189 en 2027. Ces appareils desserviront notamment les sites de Troll, Gullfaks, Oseberg, Martin Linge, Statfjord, Kvitebjørn et Valemon.
Selon Ørjan Kvelvane, responsable du support opérationnel d'Equinor, la sécurité des passagers reste la priorité absolue, et ces partenariats offrent 'une solution sûre et robuste' pour la base hélicoptère de Bergen. Des vérifications techniques, réglementaires et de sécurité seront menées avant le démarrage des services.
