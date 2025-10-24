 Aller au contenu principal
Equinor confie de nouveaux contrats de transport par hélicoptère à CHC et Lufttransport
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 09:45

Equinor annonce avoir attribué des contrats de transport d'équipages entre Bergen et les installations offshore à CHC Helikopter Service AS et Lufttransport RW AS. Ces contrats, d'une valeur totale estimée à 4,3 milliards de couronnes norvégiennes (soit environ 370 MEUR), prendront effet en mai 2026 pour une durée ferme jusqu'à fin 2028, avec option jusqu'à 2030.

CHC exploitera trois hélicoptères Sikorsky S-92, tandis que Lufttransport utilisera deux AW139 qui seront remplacés par des AW189 en 2027. Ces appareils desserviront notamment les sites de Troll, Gullfaks, Oseberg, Martin Linge, Statfjord, Kvitebjørn et Valemon.

Selon Ørjan Kvelvane, responsable du support opérationnel d'Equinor, la sécurité des passagers reste la priorité absolue, et ces partenariats offrent 'une solution sûre et robuste' pour la base hélicoptère de Bergen. Des vérifications techniques, réglementaires et de sécurité seront menées avant le démarrage des services.

Valeurs associées

EQUINOR
249,450 NOK LSE Intl -0,16%
