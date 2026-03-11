Equinor conclut un accord de fourniture de bio-méthanol avec Wallenius Wilhelmsen
Bientôt, le bio-méthanol d'Equinor alimentera les navires qui transportent voitures et machines depuis leurs sites de production vers les marchés mondiaux. Wallenius Wilhelmsen, leader du transport maritime roulier (RoRo) et de la logistique automobile, utilisera ce bio-méthanol comme carburant de soute pour ses futurs navires à propulsion bicarburant au méthanol.
Wallenius Wilhelmsen sera ravitaillé en bio-méthanol dans les ports de Zeebrugge et d'Anvers, plaçant ainsi ce partenariat au coeur de hubs maritimes européens stratégiques. Les livraisons débuteront fin 2026.
L'utilisation du bio-méthanol permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre des navires utilisant ce carburant, tout en aidant Wallenius Wilhelmsen à proposer des solutions logistiques net zéro à ses clients.
L'approvisionnement en bio-méthanol d'Equinor repose sur une combinaison de méthanol produit dans son usine de Tjeldbergodden, en Norvège, et de certificats de biogaz issus de la capture de biogaz provenant de lisier et d'autres biomasses, conformément à la Directive européenne sur les énergies renouvelables (RED).
Le méthanol est produit à partir du biométhane du réseau de gaz selon le principe du bilan de masse.
