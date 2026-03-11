 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Equinor conclut un accord de fourniture de bio-méthanol avec Wallenius Wilhelmsen
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 11:20

Equinor a signé un accord de deux ans pour la fourniture de bio-méthanol avec Wallenius Wilhelmsen, acteur mondial majeur du transport maritime et de la logistique de véhicules, soutenant ainsi le segment croissant des carburants bas carbone dans le secteur maritime.

Bientôt, le bio-méthanol d'Equinor alimentera les navires qui transportent voitures et machines depuis leurs sites de production vers les marchés mondiaux. Wallenius Wilhelmsen, leader du transport maritime roulier (RoRo) et de la logistique automobile, utilisera ce bio-méthanol comme carburant de soute pour ses futurs navires à propulsion bicarburant au méthanol.

Wallenius Wilhelmsen sera ravitaillé en bio-méthanol dans les ports de Zeebrugge et d'Anvers, plaçant ainsi ce partenariat au coeur de hubs maritimes européens stratégiques. Les livraisons débuteront fin 2026.

L'utilisation du bio-méthanol permettra de réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre des navires utilisant ce carburant, tout en aidant Wallenius Wilhelmsen à proposer des solutions logistiques net zéro à ses clients.

L'approvisionnement en bio-méthanol d'Equinor repose sur une combinaison de méthanol produit dans son usine de Tjeldbergodden, en Norvège, et de certificats de biogaz issus de la capture de biogaz provenant de lisier et d'autres biomasses, conformément à la Directive européenne sur les énergies renouvelables (RED).

Le méthanol est produit à partir du biométhane du réseau de gaz selon le principe du bilan de masse.

Valeurs associées

EQUINOR
315,400 NOK LSE Intl +0,59%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones (-0,06%), tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC devraient ouvrir en légère hausse, ... Lire la suite

  • Logo de la chaîne de télévision française "Canal Plus" près de Paris
    Canal+ chute, les perspectives de MultiChoice déçoivent
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:04 

    L'action Canal+ chute nettement mercredi ‌après la publication des résultats financiers du groupe audiovisuel français, ses ​perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs. A Londres, vers 10h35 GMT, ... Lire la suite

  • Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, s'exprime lors d'une interview à l'occasion de la réunion du G20 Finances à Durban
    La BCE réagira si la guerre en Iran fait grimper l'inflation, selon Nagel
    information fournie par Reuters 11.03.2026 12:01 

    par Reinhard Becker La Banque centrale européenne (BCE) agira ‌rapidement et fermement si la flambée des cours du pétrole liée à la guerre en Iran entraîne une inflation ​durablement élevée en zone euro, a déclaré à Reuters Joachim Nagel, membre de l'institution ... Lire la suite

  • Fukushima : un ancien employé de la centrale aide les animaux abandonnés après la catastrophe
    Fukushima : un ancien employé de la centrale aide les animaux abandonnés après la catastrophe
    information fournie par AFP Video 11.03.2026 11:56 

    Dans l'ancienne zone d'évacuation proche de la centrale nucléaire dévastée de Fukushima, au Japon, Toru Akama recueille les animaux abandonnés depuis la catastrophe d'il y a 15 ans. A 63 ans, cet ancien travailleur de la centrale consacre sa vie à prendre soin ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank