Equinor: cession du projet Peregrino au Brésil information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 14:10









(CercleFinance.com) - Equinor a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de céder au brésilien Prio Tigris sa participation de 60% au sein du projet en mer Peregrino, dont il était l'opérateur depuis 2009, pour un montant de 3,5 milliard de dollars.



Le groupe pétrolier norvégien précise qu'il recevra de la part de Prio 3,35 milliards de dollars sous forme de cash et 150 millions de dollars sous forme de prise de participation.



D'après les calculs des analystes d'UBS, la plateforme offshore de Peregrino représente une production de quelque 55.000 barils d'équivalent pétrole par jour pour Equinor, soit environ 2,5% de la production totale de la compagnie.



Dans un communiqué, le groupe assure que le Brésil restera l'un des pays au coeur de sa stratégie avec le démarrage en cours du champ Bacalhau et la poursuite du projet gazier Raia.



Avec ses deux projets le partenariat autour de Roncador, sa production au Brésil devrait ainsi atteindre 200.000 barils par jour à horizon 2030.



'Nous considérons le prix qui a été convenu comme séduisant du point de vue d'Equinor, tout particulièrement dans un contexte de faiblesse des prix du pétrole', souligne UBS.



'Ce prix est bien plus élevé que celui auquel Petro Rio avait racheté sa participation de 40% l'an dernier pour un montant pouvant atteindre 1,915 milliard', rappelle UBS.



Depuis ce rachat des parts de Sinochem, l'an dernier, Prio était considéré comme un repreneur potentiel crédible pour le projet Peregrino.



A la Bourse d'Oslo, le titre Equinor reculait de 0,1% vendredi, sous-performant largement un indice sectoriel paneuropéen STOXX Europe 600 Oil & Gas.





