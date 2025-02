Equinor: BPA ajusté en baisse de 13% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Equinor annonce avoir enregistré un bénéfice net de 2000 M$ au titre du 4e trimestre 2024, un chiffre en repli de 23% par rapport au 4e trimestre 2023.



En données ajustées, le bénéfice net ressort à 1733 M$ en repli de 6% par rapport à la même période un an plus tôt.



De son côté, le BPA ajusté trimestriel ressort à 0,63 euro, en hausse de 1%.

Le chiffre d'affaires trimestriel ressort à 27,6 Mds$, contre 29 Mds$ un an plus tôt, soit -5%.



La société indique avoir produit 1430 GWh sur la période, un chiffre en hausse de 15%, dont 829 GWh de renouvelable (+19%), ainsi que 2072 millions de barils équivalent pétrole par jour au 4e trimestre, soit un recul de 6%.



Sur l'ensemble de l'exercice, le CA ressort à 103,7 Mds$ (-3%), pour un bénéfice net ajusté de 9,1 Mds$ (-19%) et un BPA ajusté de 3,24$ (-13%).



' Equinor est bien positionné pour poursuivre sa croissance et offrir des rendements compétitifs aux actionnaires. Nous prévoyons de générer un rendement sur le capital employé parmi les meilleurs du secteur, supérieur à 15 % jusqu'en 2030. Nos perspectives de production de pétrole et de gaz sont relevées, avec une croissance de plus de 10 % entre 2024 et 2027 ', a déclaré Anders Opedal, président et directeur général d'Equinor.



' Aujourd'hui, nous annonçons une distribution totale de capital pouvant atteindre 9 milliards de dollars pour 2025', a-t-il ajouté.





