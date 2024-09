Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Equinor: Berenberg moins pessimiste, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Le titre Equinor amorce un rebond jeudi à la Bourse d'Oslo, porté par un avis plus favorable de Berenberg, qui a relevé sa recommandation sur la valeur.



Peu avant 14h00, l'action de la compagnie énergétique norvégienne progresse de 1,2%, à comparer avec une hausse de 1,1% pour l'indice OSEBX et l'indice paneuropéen sectoriel STOXX Europe 600 Oil & Gas.



Les analystes de Berenberg ont annoncé dans la matinée avoir porté leur conseil sur le titre de 'vendre' à 'conserver', avec un objectif de cours amélioré de 260 à 290 couronnes, même s'ils reconnaissent que l'environnement de marché est en train de se durcir.



'Après une période de prix élevés du pétrole et du gaz, les perspectives du secteur de l'or noir, du gaz et du GNL en Europe et des marges de raffinage se sont significativement dégradées', reconnaît le bureau d'études.



Du point de vue de l'analyste, cette situation est appelée à pénaliser les résultats des acteurs du secteur, mais aussi leur flux de trésorerie et leurs rachats d'actions au cours des trimestres à venir.



'Malgré cela, nous voyons encore un potentiel de création de valeurs pour les investisseurs prêts à se montrer patients', assure Berenberg.





