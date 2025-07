Equinor: accord gazier stratégique de 10 ans avec BASF information fournie par Cercle Finance • 18/07/2025 à 09:50









(Zonebourse.com) - Equinor annonce que dans le cadre d'un contrat de long terme signé avec BASF, la société fournira jusqu'à 23 térawattheures de gaz naturel par an à BASF, soit environ 2 milliards de m³, sur une période de dix ans à partir du 1er octobre 2025, sécurisant ainsi une part importante des besoins en gaz de BASF en Europe



Le gaz norvégien sera livré à des conditions de marché.



Anders Opedal, directeur général d'Equinor, souligne que ce partenariat ' renforce la sécurité énergétique de l'Europe tout en soutenant les objectifs de durabilité de BASF '.



De son côté, Dirk Elvermann, directeur financier de BASF, qualifie l'accord de ' fiable et compétitif '.





