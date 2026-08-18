Equinix signe un quatrième contrat d'achat d'électricité solaire à Singapour avec Flo Energy

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La société de centres de données Equinix

EQIX.O a annoncé mardi avoir signé un nouvel accord d'achat d'électricité (PPA) issu d'énergies renouvelables avec Flo Energy Singapore. Il s'agit du quatrième accord de ce type conclu par l'entreprise californienne à Singapour au cours des deux dernières années.

* Ce contrat d’achat d’électricité solaire permettra d’ajouter au moins 11,5 mégawatts-crête de capacité provenant d’installations solaires sur les toitures d’établissements industriels et commerciaux à travers Singapour, avec une option d’extension pouvant aller jusqu’à 50 MWp.

* Le portefeuille cumulé d’énergies renouvelables d’Equinix à Singapour devrait atteindre 215 MWp d’ici 2028.

* Au total, les contrats conclus par Equinix à Singapour devraient permettre de produire environ 250.000 MWh d’électricité par an.

* Flo est le plus grand fournisseur d’électricité indépendant de Singapour; Equinix est le premier client acquis dans le cadre de la nouvelle offre « Data Centre Solutions » lancée par Flo.

* En incluant ce contrat d’achat d’électricité (CAE), Equinix dispose de plus de 1.490 MW de CAE éoliens et solaires sous contrat dans 11 pays.