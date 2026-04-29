Equinix revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais son action recule en raison de résultats trimestriels décevants

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29 avril - La société de centres de données Equinix EQIX.O a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année et a annoncé un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, grâce aux investissements des entreprises dans les solutions d'intelligence artificielle.

Les actions de la société californienne ont toutefois chuté de plus de 3 % en séance prolongée, après la publication d'un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux attentes.

* Equinix fournit aux entreprises des environnements sécurisés, résilients et économes en énergie pour héberger leur matériel informatique au sein de ses centres de données, tout en proposant des solutions d'infrastructure partagée et de connectivité.

* La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 10,14 et 10,24 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 10,12 à 10,22 milliards de dollars.

* Elle prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 2,57 et 2,61 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Pour le premier trimestre clos le 31 mars, Equinix a déclaré un chiffre d'affaires de 2,44 milliards de dollars, manquant ainsi l'estimation de 2,52 milliards de dollars.

* Les flux de trésorerie ajustés provenant des activités d'exploitation, un indicateur clé de la trésorerie, se sont élevés à 10,79 dollars par action au premier trimestre, manquant également les estimations de 10,88 dollars par action.

* En février, Equinix et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ont annoncé leur intention d'acquérir l'opérateur de centres de données nordique atNorth auprès de la société de capital-investissement Partners Group, dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 4 milliards de dollars.