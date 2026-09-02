Equinix renforce ses liens avec Nvidia et met la main sur atNorth

Equinix fait part d'une expansion significative de sa collaboration de longue date avec Nvidia pour lancer Equinix Inference Exchange, un programme d'inférence d'IA distribuée destiné aux entreprises mondiales, parallèlement à une nouvelle collaboration avec Together AI et à une acquisition d'atNorth avec CPP Investments.

Selon le groupe, Equinix Inference Exchange combine les architectures de référence Nvidia Enterprise, la plateforme d'inférence de Together AI, qui prend en charge plus de 200 modèles open source, et l'infrastructure mondiale d'Equinix pour optimiser la vitesse de déploiement, la flexibilité et l'efficacité des coûts.

"A mesure que l'IA évolue à travers les modèles, les fournisseurs et les zones géographiques, l'inférence est une nécessité stratégique qui détermine la performance, le coût et la gouvernance", met en avant l'opérateur de centres de données.

"Equinix Inference Exchange offrira aux entreprises un chemin plus rapide de l'expérimentation de l'IA à la production, avec une connectivité sécurisée et à faible latence aux données, aux utilisateurs et à l'écosystème dont elles dépendent", poursuit-il.

La solution sera annoncée ce jour lors d'Equinix Horizon, son tout premier événement destiné aux clients et partenaires, parallèlement à Equinix Fabric One, qui facilitera la connexion des entreprises à travers des environnements d'IA distribués à l'échelle mondiale. Equinix Inference Exchange sera disponible à partir du 1er trimestre 2027.

Equinix acquiert atNorth avec le CPP Investment Board

Par ailleurs, Equinix indique avoir finalisé, conjointement avec le Canada Pension Plan Investment Board, l'acquisition d'atNorth, un important développeur et exploitant nordique de centres de données, disposant de huit centres de données opérationnels et de plusieurs nouveaux projets en cours dans la région nordique.

Cette acquisition de 4 MdsUSD, réalisée par CPP Investments et Equinix, s'appuie sur l'expérience mondiale de CPP Investments dans l'investissement dans les centres de données et souligne l'importance stratégique des pays nordiques en tant que pôle de premier plan pour les infrastructures numériques adaptées à l'IA.

atNorth continuera d'opérer de manière indépendante sous sa marque existante, avec le soutien de ses actionnaires. Equinix apporte une expertise complémentaire en matière d'infrastructures numériques et des relations avec des clients mondiaux afin de soutenir sa croissance continue.