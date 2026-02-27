 Aller au contenu principal
Equinix progresse grâce à l'acquisition de l'opérateur de centres de données atNorth
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 20:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 février -

** Les actions d'Equinix EQIX.O ont progressé de 2,1 % à 968,25 $ vendredi après que la société et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ont convenu d'acquérir l'opérateur de centres de données nordiques atNorth

** Les actions d'EQIX ont surpassé le gain de 0,7 % de l'indice immobilier S&P 500 sur la séance, alors que le S&P 500 a baissé de 0,8 % et que le Nasdaq IXIC a perdu plus de 1 %

** L'opération est évaluée à environ 4 milliards de dollars (), l'OIRPC devant investir environ 1,6 milliard de dollars pour une participation de 60 % et EQIX détenant 40 %; l'opération devrait avoir un effet relutif immédiat sur les flux de trésorerie ajustés d'EQIX une fois achevée

** atNorth exploite huit centres de données dans la région nordique et prévoit un pipeline d'environ 800 mégawatts au cours des cinq prochaines années pour répondre à la demande croissante d'IA en Europe

** Avec le mouvement de vendredi, les actions d'EQIX ont augmenté d'environ 26 % depuis le début de l'année, contre une progression d'environ 9 % pour SPLRCR

** L'action est environ 3 % en dessous de son plus haut historique intraday de 992,90 $ atteint le 12 février

** Les actions ont bondi de plus de 10 % le 12 février après que la société a prévu des ventes annuelles () supérieures aux estimations, en pariant sur une forte demande liée à l'IA

** La note moyenne de 31 analystes est "acheter", avec un objectif de cours médian de 1 025 $, selon les données de LSEG

