Equilibre instable

Didier Saint-Georges, Membre du Comité d'Investissement Stratégique de Carmignac. (Crédit photo : Carmignac)

Tribune Libre. En dépit des perspectives de croissance pour l'économie mondiale cette année, la hausse des taux d'intérêt pourrait ouvrir une période d'instabilité sur les marchés financiers, explique Didier Saint-Georges, Membre du Comité d'Investissement Stratégique de Carmignac.

Début mars, nous évoquions les effets potentiels sur les actions de la hausse des taux d'intérêt sur fond d'interrogations à l'égard de la croissance américaine. Un mois plus tard, il existe toujours un risque de voir les taux poursuivre leur hausse accompagnée d'une forte volatilité en Bourse alors que le scénario d'une surchauffe de l'économie américaine reste d'actualité.

Aux Etats-Unis, l'économie est en effet déjà en pleine phase de réouverture au moment où les chèques de subventions prévus par le plan de sauvetage de l'Administration Biden ont commencé à être distribués aux ménages. Le volontarisme du nouveau gouvernement américain, qui entend dépenser plusieurs milliers de milliards de dollars pour relancer l'activité, devrait d'ailleurs se prolonger au moins jusqu'aux élections de mi-mandat qui se tiendront fin 2022.

La dynamique économique actuelle devrait donc se poursuivre outre-Atlantique. La croissance américaine pourrait dépasser les 7% en 2021 avec un taux de reprise d'activité dans les secteurs précédemment gelés (restauration, hôtellerie, transport aérien et loisirs) que nous estimons déjà à 50% et un recul du chômage qui semble se poursuivre dans la plupart des États. Attention cependant ; cette conjonction entre une demande de consommation qui peut enfin être assouvie et un programme de soutien apparemment sans limites nourrit le scénario d'une possible surchauffe de l'économie, c'est-à-dire d'une croissance s'accompagnant d'une forte hausse des prix.

Cela place la banque centrale américaine face à dilemme : réduire ce risque de surchauffe économique ou éviter un retournement des marchés financiers. En retardant le relèvement de ses propres taux d'intérêt, la Réserve fédérale américaine alimente la crainte des investisseurs d'une hausse des prix. Cela peut donner lieu à une augmentation des taux à long terme, peser sur les actions et freiner des activités comme l'immobilier par exemple. A l'inverse, si elle remonte ses propres taux, cela va mécaniquement entraîner une hausse des taux d'intérêt à plus court terme négociés sur les marchés financiers, générant du même coup un risque pour les actions, voire pour l'activité économique elle-même.

En Europe, les retards accumulés dans les campagnes de vaccination coûtent cher aujourd'hui à la région, contrainte à de nouvelles restrictions à l'activité économique, inévitables pendant encore plusieurs mois. La croissance européenne devrait difficilement dépasser 4% cette année. Les marchés financiers et l'économie étant cependant des phénomènes globaux, si un rattrapage économique de l'Europe est envisageable, a fortiori avec l'accélération tant attendue du rythme des vaccinations, une hausse des taux d'intérêt européens l'est tout autant à terme.

A l'heure actuelle, l'enthousiasme suscité par le rebond économique l'emporte dans l'esprit des investisseurs sur les risques de surchauffe, d'augmentation durable des prix, et de hausse excessive des taux d'intérêt, qui peuvent légitimement sembler un peu chimériques, surtout vus d'Europe. Mais l'équilibre actuel des marchés financiers est instable compte tenu, notamment, du risque de hausse des taux d'intérêt et d'un possible changement de paradigme sur les marchés financiers initié par le tournant radical de la politique économique américaine.

Les données des prochains mois, tant économiques que politiques, pourraient être décisives dans la cristallisation d'une nouvelle tendance pour les marchés financiers. En attendant, il nous semble prioritaire de gérer la possibilité d'une période d'instabilité boursière afin de pouvoir conserver le fort potentiel de nos investissements de long terme. Nous allons donc continuer d'investir en fonction de nos convictions de long terme, dont certaines, comme la transition énergétique, sont mêmes renforcées par les plans de relance aux Etats-Unis, tout en surveillant avec une très grande attention l'équilibre des marchés financiers.

