Comprendre l'enjeu de la hausse des taux d'intérêt pour les marchés financiers

"Une reprise trop brutale de l'économie pourrait entrainer une hausse des prix, c'est en particulier ce que l'on craint avec les plans de relance aux Etats-Unis." (Crédit photo : Carmignac)

Didier Saint-Georges, Membre du Comité d'Investissement Stratégique de Carmignac, nous présente sa dernière analyse des marchés financiers où une certaine fébrilité se fait jour alors qu'un nouvel environnement boursier pourrait modifier les comportements à moyen terme.

Après avoir débuté l'année sur la même note d'optimisme qu'ils avaient terminé 2020, les investisseurs semblent davantage circonspects aujourd'hui. Comment l'expliquez-vous ?

Didier Saint-Georges : Grâce aux vaccins contre la Covid-19 et les mesures prises par les gouvernements pour stimuler la consommation, l'économie mondiale pourrait afficher cette année - en tout cas aux États-Unis - un rythme de croissance figurant parmi les plus élevés depuis les années 1980. Mais avec une croissance mondiale de 5% à 6% attendue cette année, la question se pose de l'attitude des banques centrales qui maintiennent les taux d'intérêt à des niveaux extrêmement bas depuis plusieurs années.

Une reprise trop brutale de l'économie pourrait entrainer une hausse des prix, c'est en particulier ce que l'on craint avec les plans de relance aux Etats-Unis. Pour éviter cette surchauffe ou limiter l'inflation, les banques centrales, qui régulent l'activité économique, pourraient relever leurs taux d'intérêt. Or, un relèvement trop important de ces taux pourrait peser sur les actions en incitant les investisseurs à se tourner vers des placements financiers devenus plus rémunérateurs. En outre, cela renchérirait d'autant les coûts d'emprunt ou les crédits à la consommation.

Qu'est-ce qui explique la fébrilité actuelle sur les marchés financiers ?

Didier Saint-Georges : Cette fébrilité s'explique par l'attentisme ostensiblement affiché par la banque centrale américaine - la Réserve fédérale. Lors de son discours devant le Sénat américain le 23 février dernier, le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a confirmé n'avoir aucune intention de durcir sa politique monétaire pour l'instant. On commence toutefois à craindre que, en cas de croissance toujours forte de l'économie américaine au-delà de 2021, la Réserve fédérale ne doive alors précipiter d'autant plus ses mesures pour éviter la surchauffe.

A cela s'ajoute une sous-estimation du rebond de l'économie américaine de la part de la Réserve fédérale qui anticipe une croissance de « seulement » 4,2 % aux Etats-Unis cette année. Ce chiffre nous semble très en-dessous de la réalité.

Que faîtes-vous dans un tel contexte ?

Didier Saint-Georges : On pourrait être en train de vivre ce que l'on appelle un changement de régime des marchés financiers. A moyen terme, l'environnement pourrait ne plus être plus comparable à celui que l'on a connu pendant plusieurs années et conduire à une modification en profondeur des comportements des entreprises et des investisseurs. Un régime de marché de plusieurs années ne s'inverse toutefois pas si facilement. Il est naturel que dans cette période de transition, la Bourse connaisse une volatilité plus forte du prix des actions.

Ce changement de régime invite à la prudence. Et dans un tel contexte, une gestion active de l'épargne semble être la clé. Chez Carmignac, nous avons réduit ces dernières semaines l'ensemble des risques dans nos portefeuilles. En revanche, nous conservons précieusement les titres des entreprises pour lesquelles nous anticipons une forte croissance avec une très bonne visibilité sur leurs résultats, et qui sont capables de conserver leurs marges en période d'inflation en relevant leurs propres prix de vente lorsque leurs coûts augmentent (matières premières, salaires, loyers...).

Ceci est un document publicitaire. Cet article ne peut être reproduit en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. Il ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. Les informations contenues dans cet article peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n'a pas pour objectif de promouvoir l'investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.