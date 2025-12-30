Equilibre en vue à Wall Street avant les Minutes de la Fed

(AOF) - Les marchés américains devraient être stables à l'ouverture ce mardi, en amont des "minutes" de la Fed qui seront publiées à 20h. Pour ce compte-rendu détaillé de sa réunion des 9 et 10 décembre, le dernier de l'année 2025, la banque centrale américaine pourrait clarifier sa trajectoire monétaire de 2026. L'enjeu sera de savoir si elle maintient sa prévision d'une seule baisse des taux ou si elle s'aligne sur les attentes des investisseurs qui tablent sur deux à trois réductions. Avant les premiers échanges, les futures sur le S&P et ceux du Nasdaq perdent respectivement 0,11% et 0,19%.

Hier à Wall Street

Quasiment stable vendredi, les indices américains ont terminé la séance de lundi en repli, sous l’effet de quelques prises de bénéfices après le rallye haussier du début de la semaine dernière. Le secteur des valeurs technologiques a été le plus touché, même si la baisse des indices a été minime et dans un volume d’affaires plutôt faible en pleine trêve des confiseurs. Le Dow Jones a cédé 0,51%, à 48 461,93 points, le Nasdaq Composite a perdu 0,50%, à 23 474,34 points, et le S&P 500 s’est affaissé de 0,34%, à 6 905,75 points.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice S&P Case-Shiller des prix immobiliers dans les 20 plus grandes agglomérations américaines a progressé de 1,3% en octobre en rythme annuel contre une hausse anticipée de 1,1%. Il avait connu une croissance de 1,4% en septembre.

Les Minutes de la Fed seront publiées à 20h00.

Les valeurs à suivre

Boeing

Hier, selon un communiqué, le ministère américain de la Défense a annoncé avoir attribué à Boeing un contrat de défense massif de 8,6 milliards de dollars. Ce contrat s'inscrit dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) pour l'Etat d'Israël. Celui-ci prévoit la conception, l'intégration, l'instrumentation, les essais, la production et la livraison de 25 nouveaux appareils F-15IA destinés à l'armée de l'air israélienne. Le contrat comporte une option de 25 appareils F-15IA supplémentaires. Les premiers appareils devraient arriver en Israël à partir de 2031.

Citi

Citi a reçu, en interne, les autorisations nécessaires pour procéder à la vente d'AO Citibank, qui regroupe ses activités restantes en Russie, à Renaissance Capital (RenCap). La signature et la finalisation de cette opération sont programmées au premier semestre 2026, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises.

Meta

Meta a annoncé le rachat de Manus, une start-up dédiée à l'intelligence artificielle basée à Singapour. Selon certaines sources, cette entreprise serait valorisée entre 2 et 3 milliards de dollars. "Nous sommes ravis d'annoncer que Manus rejoint Meta afin d'offrir un agent de premier plan à des milliards d'individus et de débloquer de nouvelles opportunités pour les entreprises à travers l'ensemble de nos produits", a déclaré dans un communiqué la multinationale américaine.

Tesla

Tesla a dévoilé les prévisions de livraisons de véhicules calculées à partir des estimations des analystes. Au quatrième trimestre 2025, Tesla pourrait avoir livré 422 850 véhicules, soit une baisse de 14,94% par rapport au troisième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, les livraisons seraient ainsi de 1,640 million d'unités, contre 1,789 million un an plus tôt, ce qui représenterait une baisse de 8,3% entre 2024 et 2025. Pour les exercices suivants, les analystes estiment que les livraisons devraient réaccélérer à 1,750 million en 2026, 2,010 millions en 2027, puis 2,350 millions en 2028.