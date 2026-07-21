Equifax s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 juillet - ** Le titre d'Equifax EFX.N , société d'évaluation de crédit basée à Atlanta, recule de 12% à 158,4 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché
** La société prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 8,39 $ et 8,69 $, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations de 8,6 $ – données compilées par LSEG
** La fourchette haute des prévisions a également été revue à la baisse, passant de 8,74 $ à 8,69 $
** EFX signe également un accord en vue d’acquérir l’agence de notation mexicaine Círculo de Crédito pour une valeur d’entreprise de 750 millions de dollars
** Le chiffre d’affaires et le bénéfice du deuxième trimestre ont largement dépassé les estimations
** Dix-sept des 26 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, neuf “conserver”; leur objectif de cours médian est de 220 dollars – données LSEG
** Par rapport à la clôture précédente, l'action affiche une baisse de 17% depuis le début de l'année
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