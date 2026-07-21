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Equifax s'effondre après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 13:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 juillet - ** Le titre d'Equifax EFX.N , société d'évaluation de crédit basée à Atlanta, recule de 12% à 158,4 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société prévoit un BPA ajusté annuel compris entre 8,39 $ et 8,69 $, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations de 8,6 $ – données compilées par LSEG

** La fourchette haute des prévisions a également été revue à la baisse, passant de 8,74 $ à 8,69 $

** EFX signe également un accord en vue d’acquérir l’agence de notation mexicaine Círculo de Crédito pour une valeur d’entreprise de 750 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires et le bénéfice du deuxième trimestre ont largement dépassé les estimations

** Dix-sept des 26 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou mieux, neuf “conserver”; leur objectif de cours médian est de 220 dollars – données LSEG

** Par rapport à la clôture précédente, l'action affiche une baisse de 17% depuis le début de l'année

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