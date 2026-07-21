Equifax prévoit un chiffre d'affaires annuel en baisse dans un contexte difficile sur le marché hypothécaire

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L'agence de notation Equifax EFX.N a déclaré mardi qu'elle s'attendait à un chiffre d'affaires annuel inférieur aux estimations de Wall Street, l'incertitude macroéconomique pesant sur la croissance du marché hypothécaire.

La hausse des taux d’intérêt et la politique restrictive de la Réserve fédérale américaine, visant à endiguer l’inflation liée à la guerre en Iran, pourraient peser sur un marché immobilier déjà morose.

‌Voici quelques détails supplémentaires:

* La société, qui évalue la solvabilité des acheteurs immobiliers, prévoit un chiffre d'affaires annuel compris entre 6,71 et 6,78 milliards de dollars, soit un montant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 6,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Equifax avait auparavant prévu un chiffre d’affaires compris entre 6,69 milliards et 6,81 milliards de dollars pour l’année 2026.

* Le taux de référence des prêts immobiliers à 30 ans, qui sert de base à la plupart des prêts immobiliers américains, a oscillé autour de 6,6% ces derniers mois, ce qui est nettement supérieur à la moyenne de 4,3% enregistrée au cours de la décennie précédente.

* En début d’année, Freddie Mac et Fannie Mae ont annoncé qu’elles accepteraient désormais les prêts immobiliers évalués à l’aide du système de notation de crédit VantageScore 4.0.

* Fondée en 2006, VantageScore, concurrente de FICO, est une société spécialisée dans la modélisation et l’analyse des scores de crédit, détenue conjointement par Equifax, Experian EXPN.L et TransUnion TRU.N .

* La direction d’Equifax avait précédemment souligné que les acquisitions renforceraient son activité. Au début du mois, la société a racheté Círculo de Crédito, un prestataire de services d’information sur le crédit basé au Mexique, dans le cadre d’une transaction évaluée à 750 millions de dollars.

* L'action Equifax a reculé de 17% cette année, à la clôture d'hier, et affiche une baisse de 11% en pré-ouverture à la suite de la publication des résultats.

* Le bénéfice ajusté de la société s'est établi à 2,25 dollars par action au deuxième trimestre, contre 2 dollars par action un an plus tôt.