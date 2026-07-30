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EQUASENS - Solide performance commerciale au S1 2026 : Chiffre d’affaires semestriel de 124,5 M€ (+7,3% en publié) et ARR de 111,1 M€ au 30 juin 2026 (+8,8% vs. 30 juin 2025)
information fournie par Boursorama CP 30/07/2026 à 18:30
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- Hausse marquée des revenus de maintenance évolutive et abonnements (+8,4% à 55,7 M€) avec une solide composante organique (+4,7%) au S1 2026


- Dynamique positive sur la Pharmacie en France notamment avec les innovations logicielles et les services (+4,3% au S1 2026) et en Italie avec la croissance du parc clients et les nouvelles solutions matérielles (+42,4% au S1 2026)


- Succès de la nouvelle offre de formation digitale (classes virtuelles) proposée par la Division MEDICAL SOLUTIONS


Villers-lès-Nancy, le 30 juillet 2026, 18h00 CEST – Equasens (ISIN : FR0012882389 – Mnémo : EQS), leader des solutions numériques en santé, annonce aujourd'hui un chiffre d'affaires semestriel de 124,5 M€, en croissance de +7,3% en données publiées et de +1,4% en données organiques.

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