Equasens s'offre 80% d'Erevo
Elle compte aujourd'hui 65 collaborateurs et devrait générer un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2025, avec un niveau de rentabilité en ligne avec les performances d'Equasens.
Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Equasens qui vise à accompagner les professionnels de santé en leur proposant des solutions logicielles, matériels, de financement, d'hébergement de données, et désormais d'une offre de formation digitale étendue.
Cette acquisition, dont le montant n'a pas été dévoilé a été financée par emprunt bancaire. Sa structure financière prévoit par ailleurs une option d'achat des 20% restants dont la valeur est corrélée à la performance d'Erevo.
