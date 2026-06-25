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Equasens renouvelle sa gouvernance avec les nominations de Dominique Pautrat, en qualité de Président du Conseil d’administration, et de quatre nouveaux administrateurs
information fournie par Boursorama CP 25/06/2026 à 18:05

• Evolution de la gouvernance alliant continuité managériale et renforcement des expertises au service de la stratégie du Groupe

• Nomination de Dominique Pautrat, administrateur et précédemment Directeur Général du Groupe de 2010 à 2022, qui succède à Thierry Chapusot en tant que Président du Conseil d’administration

• Nominations au Conseil de Céline Dargent en qualité d’administratrice indépendante, de Sylvie Ortillon, en remplacement d‘Emilie Lecomte, ainsi que Vincent Monestel et François-Pierre Marquier en qualité d’administrateurs

• Découvrez l’interview croisée de Dominique Pautrat et Denis Supplisson : https://www.youtube.com/watch?v=md0EE3Ed8e0

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