Equasens remanie son conseil d'administration

Le spécialiste des solutions numériques pour les professionnels de santé a annoncé une évolution de sa gouvernance avec la nomination de Dominique Pautrat à la présidence du conseil d'administration. Il succède à Thierry Chapusot, fondateur du groupe, qui occupait cette fonction depuis 2010.

Cette transition s'accompagne d'un renouvellement partiel du conseil d'administration avec l'arrivée de quatre nouveaux membres : Sylvie Ortillon, pharmacienne, Céline Dargent, administratrice indépendante spécialisée en expertise comptable et en audit de durabilité, Vincent Monestel, pharmacien, et François-Pierre Marquier, directeur général délégué d'Equasens et directeur de la division Pharmagest.

Directeur général du groupe entre 2010 et 2022, Dominique Pautrat a piloté une phase de forte croissance, marquée par la diversification des activités d'Equasens vers l'ensemble des professions de santé et les établissements sanitaires et médico-sociaux. Il a également accompagné le développement du groupe à l'international, notamment au Royaume-Uni et en Italie.