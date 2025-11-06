Equasens relevé à Acheter par Portzamparc après une belle publication trimestrielle

(AOF) - La croissance d’Equasens (+7,87%, à 39,75 euros) a continué d’accélérer. Après des hausses respectives de 6,9 et 7,8% au premier et deuxième trimestre, la progression du chiffre d’affaires s’est élevée à 12,1%, à 56,2 millions d’euros, sur la période de juillet à septembre. A périmètre comparable, les revenus ont progressé de 9,4%. Au total, sur les neuf premiers mois de l’année, le chiffre d’affaires a atteint 172,2 millions d’euros, soit une progression de 8,9% en données publiées.

Dans le détail, sur le troisième trimestre, la division Configuration et matériels a connu la plus forte croissance (+20,7%) à 22,1 millions d'euros, tandis que la Maintenance et abonnements a généré des revenus de 26,5 millions d'euros (+7,6%), et les revenus des Logiciels et services se sont élevés à 7,6 millions d'euros (+6,2%).

Equasens a confirmé viser une croissance de son chiffre d'affaires de près de 10%, en données publiées, au titre du second semestre. La société va rester attentive aux opportunités de croissance externe, afin, notamment, de compléter son offre de services, renforcer ses réseaux de distribution et poursuivre son développement en Europe.

Portzamparc estime que les opérations de fusions/acquisitions pourraient être un catalyseur pour le titre sur les prochains trimestres grâce à une position de cash net de 98,8 millions d'euros à fin juin.

Les analystes de la société de bourse ont qualifié la publication de la société leader des solutions numériques pour les professionnels de santé de "très bonne", en soulignant également la bonne orientation du carnet de commandes pour garantir l'objectif d'une croissance de 10% des revenus au second semestre.

Partant, Portzamparc a relevé le titre Equasens de Renforcer à Acheter, en raison de la chute récente du titre. Entre son plus haut annuel de début août et le 5 novembre, le titre a reculé de 31,12%, et affiche un repli de 16,72% depuis le début de l'année. Les analystes ont maintenu leur objectif de cours à 46 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de 24,83% au cours de clôture de mercredi.

