Equasens, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 6 novembre 2025

(AOF) - Equasens (+10,31% à 40,65 euros)
Après des hausses respectives de 6,9 et 7,8% au premier et deuxième trimestre, la progression du chiffre d'affaires d'Equasens s'est élevée à 12,1%, à 56,2 millions d'euros, sur la période de juillet à septembre. A périmètre comparable, les revenus ont progressé de 9,4%. Au total, sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires a atteint 172,2 millions d'euros, soit une progression de 8,9% en données publiées. Portzamparc a relevé le titre de Renforcer à Acheter, en raison de la chute récente du titre. Entre son plus haut annuel de début août et le 5 novembre, le titre a reculé de 31,12%, et affiche un repli de 16,72% depuis le début de l'année. Les analystes ont maintenu leur objectif de cours à 46 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de 24,83% au cours de clôture de mercredi.
AOF - EN SAVOIR PLUS
