Equasens, plus forte baisse du SRD à la clôture de la séance du lundi 29 septembre 2025

(AOF) - Equasens (-8,54%, à 40,70 euros)
Equasens a subi de lourds dégagements après la présentation vendredi soir de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Sur les six premiers mois de l'année 2025, le résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires est ainsi passé de 19,3 à 18,2%. Parallèlement, l'Ebitda courant du spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé s'est amélioré de 5,5%, à 29,8 millions d'euros, alors que le résultat net part du groupe a connu une très légère progression de 0,4%, à 17,3 millions d'euros.
