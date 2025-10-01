Immigration, fiscalité... LR pose ses conditions pour rester au gouvernement

Le parti Les Républicains pose ses conditions pour rester au sein du futur gouvernement de Sébastien Lecornu ( AFP / bERTRAND GUAY )

Non à la "taxe Zucman" ou à un "recyclage de l'ISF", "rétablir le délit de séjour irrégulier": le parti Les Républicains (LR) pose ses conditions pour rester au sein du futur gouvernement de Sébastien Lecornu, dans un "contrat" dévoilé mercredi par le site Politico et que l'AFP s'est procuré.

"Avec une Assemblée nationale divisée et sans majorité absolue (...) seule une base solide, négociée et convenue en amont, permettra au gouvernement d'agir et de faire oeuvre utile dans cette période incertaine", est-il écrit dans ce document intitulé "contrat de gouvernement".

Cette base se résume en sept "principales mesures - que nous souhaitons voir mises en oeuvre dans les prochains mois", écrivent les Républicains qui compilent ainsi des demandes déjà connues.

Sur le budget par exemple, il s'agirait de "ne pas remettre en cause les équilibres financiers issus de la réforme des retraites", mais de "réduire les dépenses publiques par de véritables économies structurelles".

Le contrat de gouvernement énumère plusieurs pistes, allant de "la mise en oeuvre généralisée et obligatoire du dossier médical partagé" à la "suppression des agences et opérateurs inutiles" ou encore à la "définition d'un calendrier sérieux de mise en oeuvre de la baisse des dépenses de fonctionnement".

En matière de fiscalité, les Républicains exhortent le Premier ministre à ne recourir "ni (à la) taxe Zucman - (une taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros), ni (à un) recyclage de l'ISF (impôt sur la fortune), ni mesures fiscales nuisant à la compétitivité de la France ou pénalisant l’outil de travail".

Ils préconisent plutôt d'"encourager la solidarité entre les générations" en (...) permettant "les donations des titulaires de contrats d’assurance-vie bénéficiant d’exonérations, afin d’anticiper les donations aux enfants et petits-enfants jusqu’au 31 décembre 2026 (aucun coût pour l’État)".

Quant à "l'immigration régulière et le contrôle très strict de l'immigration régulière", "la lutte" nécessite selon la formation politique, "de nouvelles dispositions": rétablir le délit de séjour irrégulier, allonger la durée de rétention en centre de rétention administrative (CRA) "à 210 jours pour les étrangers les plus dangereux", ou encore octroyer au ministère de l'Intérieur, la compétence exclusive sur la politique des visas.

La nomination du futur gouvernement par le Premier ministre Sébastien Lecornu, est attendu en fin de semaine et devrait notamment faire la part belle aux sortants, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur et patron de LR Bruno Retailleau.