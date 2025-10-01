 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Immigration, fiscalité... LR pose ses conditions pour rester au gouvernement
information fournie par AFP 01/10/2025 à 13:55

Le parti Les Républicains pose ses conditions pour rester au sein du futur gouvernement de Sébastien Lecornu ( AFP / bERTRAND GUAY )

Le parti Les Républicains pose ses conditions pour rester au sein du futur gouvernement de Sébastien Lecornu ( AFP / bERTRAND GUAY )

Non à la "taxe Zucman" ou à un "recyclage de l'ISF", "rétablir le délit de séjour irrégulier": le parti Les Républicains (LR) pose ses conditions pour rester au sein du futur gouvernement de Sébastien Lecornu, dans un "contrat" dévoilé mercredi par le site Politico et que l'AFP s'est procuré.

"Avec une Assemblée nationale divisée et sans majorité absolue (...) seule une base solide, négociée et convenue en amont, permettra au gouvernement d'agir et de faire oeuvre utile dans cette période incertaine", est-il écrit dans ce document intitulé "contrat de gouvernement".

Cette base se résume en sept "principales mesures - que nous souhaitons voir mises en oeuvre dans les prochains mois", écrivent les Républicains qui compilent ainsi des demandes déjà connues.

Sur le budget par exemple, il s'agirait de "ne pas remettre en cause les équilibres financiers issus de la réforme des retraites", mais de "réduire les dépenses publiques par de véritables économies structurelles".

Le contrat de gouvernement énumère plusieurs pistes, allant de "la mise en oeuvre généralisée et obligatoire du dossier médical partagé" à la "suppression des agences et opérateurs inutiles" ou encore à la "définition d'un calendrier sérieux de mise en oeuvre de la baisse des dépenses de fonctionnement".

En matière de fiscalité, les Républicains exhortent le Premier ministre à ne recourir "ni (à la) taxe Zucman - (une taxe de 2% sur les patrimoines de plus de 100 millions d'euros), ni (à un) recyclage de l'ISF (impôt sur la fortune), ni mesures fiscales nuisant à la compétitivité de la France ou pénalisant l’outil de travail".

Ils préconisent plutôt d'"encourager la solidarité entre les générations" en (...) permettant "les donations des titulaires de contrats d’assurance-vie bénéficiant d’exonérations, afin d’anticiper les donations aux enfants et petits-enfants jusqu’au 31 décembre 2026 (aucun coût pour l’État)".

Quant à "l'immigration régulière et le contrôle très strict de l'immigration régulière", "la lutte" nécessite selon la formation politique, "de nouvelles dispositions": rétablir le délit de séjour irrégulier, allonger la durée de rétention en centre de rétention administrative (CRA) "à 210 jours pour les étrangers les plus dangereux", ou encore octroyer au ministère de l'Intérieur, la compétence exclusive sur la politique des visas.

La nomination du futur gouvernement par le Premier ministre Sébastien Lecornu, est attendu en fin de semaine et devrait notamment faire la part belle aux sortants, parmi lesquels le ministre de l'Intérieur et patron de LR Bruno Retailleau.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:14

    Heureusement que les républicains posent des barrières qui serviront à repousser la chute de notre pays dans une désindustrialisation en marche .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank